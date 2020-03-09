В Малайзии утвердили новый состав правительства

СИНГАПУР, 9 марта. /ТАСС/. Верховный правитель (король) Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах утвердил в понедельник новый состав правительства, которое было распущено 24 февраля после отставки с поста премьера Махатхира Мохамада. Об этом сообщает агентство БЕРНАМА.

Новый глава кабмина Мухиддин Яссин в понедельник представил королю список новых министров. В частности, в новом кабинете упразднены должности вице-премьеров, вместо этого были введены посты старших министров, которые будут курировать различные сферы, в том числе экономику, финансы, оборону, социальный блок.

Вопреки сложившейся в Малайзии практики Мухиддин был назначен премьером непосредственно верховным правителем. Пост главы правительства обычно занимал лидер партии, получившей наибольшее число мест в парламенте по итогам всеобщих выборов. Так, на прошлых выборах в мае 2018 года победу одержал Альянс надежды во главе Махатхиром. Однако 24 февраля он подал прошение об отставке из-за политических разногласий в блоке. Верховный правитель провел консультации со всеми 222 депутатами и 29 февраля назначил Мухиддина премьером, заявив, что тот пользуется поддержкой большинства. В тот же день Махатхир опубликовал список 115 депутатов, которые поддерживают его кандидатуру на этот пост. Таким образом, на данный момент Мухиддин не имеет необходимого большинства (112 из 222 - прим. ТАСС), поэтому многие его инициативы могут быть заблокированы.