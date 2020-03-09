{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Россиянин Пулатов получил повестку в суд по делу MH17

Судья Хендрик Стейнхёйс сообщил, что Олег Пулатов осведомлен о предъявляемых ему обвинениях

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 марта. /ТАСС/. Олег Пулатов, проходящий подозреваемым по делу MH17, получил повестку в суд и осведомлен о предъявляемых ему обвинениях. Об этом заявил в понедельник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс на открытии слушаний.

На эту тему
Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Пулатов не предстал сегодня перед судом, однако как показывают имеющиеся в распоряжении суда документы, письменная повестка в суд была направлена Пулатову, он осведомлен о предъявляемых ему обвинениях, о проводимых сегодня слушаниях и дальнейших заседаниях суда по этому делу, - сказал судья. - И это его решение - не представать перед судом".

По имеющейся информации, сам Пулатов в настоящее время находится в России.

Теги
УкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Реклама на ТАСС
СМИ: действующий глава Афганистана Ашраф Гани принял присягу президента страны
Президентские выборы в Афганистане прошли в сентябре прошлого года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС