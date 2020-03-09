Россиянин Пулатов получил повестку в суд по делу MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 марта. /ТАСС/. Олег Пулатов, проходящий подозреваемым по делу MH17, получил повестку в суд и осведомлен о предъявляемых ему обвинениях. Об этом заявил в понедельник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс на открытии слушаний.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Пулатов не предстал сегодня перед судом, однако как показывают имеющиеся в распоряжении суда документы, письменная повестка в суд была направлена Пулатову, он осведомлен о предъявляемых ему обвинениях, о проводимых сегодня слушаниях и дальнейших заседаниях суда по этому делу, - сказал судья. - И это его решение - не представать перед судом".

По имеющейся информации, сам Пулатов в настоящее время находится в России.