МАГАТЭ не зарегистрировало изменений в ядерной программе КНДР с августа 2019 года

ВЕНА, 9 марта. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не регистрировало значительных изменений в ядерной программе КНДР с августа 2019 года. Об этом сообщил в понедельник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на заседании Совета управляющих агентства в Вене.

"Агентство продолжает следить за ядерной программой КНДР, используя информацию из открытых источников и спутниковые снимки. Со времени нашего доклада Генеральной конференции в августе 2019 года никаких существенных изменений не наблюдалось", - сказал он.

По словам Гросси, МАГАТЭ прилагает значительные усилия для обеспечения готовности возобновить проверку ядерной программы КНДР, если между задействованными игроками будет достигнуто политическое соглашение. Как только будет достигнуто такое соглашение, МАГАТЭ готово с первого дня приступить к работе "в поле", добавил он. "Я призываю КНДР полностью выполнять обязательства соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, оперативно сотрудничать с агентством и решить все нерешенные вопросы, в том числе возникшие за время отсутствия инспекторов агентства в этой стране", - заключил Гросси.

По итогам первого в истории саммита руководителей США и КНДР 12 июня 2018 года в Сингапуре Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В апреле 2018 года Пхеньян объявил об отказе от проведения тестов ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития социалистической экономики страны и повышения уровня жизни населения. После этого в мае КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. За период с 2016 по 2017 год КНДР осуществила около 40 запусков баллистических ракет.

Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова поднимался на саммите США - КНДР 27-28 февраля 2019 года в Ханое. Однако на этой встрече президенту США Дональду Трампу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну не удалось прийти к соглашению. В то же время стороны договорились продолжить диалог.