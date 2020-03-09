СМИ: Качиньский полетит в Смоленск на десятую годовщину крушения Ту-154М

ВАРШАВА, 9 марта. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский намерен посетить Смоленск в десятую годовщину катастрофы польского правительственного авиалайнера Ту-154М, в которой погиб его брат, президент республики Лех Качиньский и еще 95 человек. Об этом сообщил в понедельник портал Onet со ссылкой на источники в партии власти.

"Это было желанием и решением Качиньского", - приводит портал слова представителя партии власти.

По этой информации, на минувшей неделе представители канцелярии польского правительства посещали Смоленск и Катынь, чтобы подготовить предстоящий визит. Ранее о планах посетить РФ в связи с 10-й годовщиной катастрофы Ту-154М и 80-й годовщиной катынской трагедии проинформировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

В конце февраля МИД РФ заявил, что Москва окажет планирующей посетить Смоленск и Катынь в начале апреля польской делегации необходимое содействие.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела в Катынь на памятные мероприятия по случаю 70-й годовщины трагедии. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Расследования обстоятельств крушения продолжают как польская прокуратура, так и российские следователи.