Сенатор от Нью-Джерси поддержал Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Сенатор от американского штата Нью-Джерси Кори Букер, ранее претендовавший на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, выступил в поддержку кампании бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

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"Он [Байден] восстановит честь Овального кабинета и займется решением наиболее насущных проблем. Вот почему я горд поддержать Джо", - написал сенатор в понедельник в Twitter.

Ранее в поддержку Байдена выступили несколько других бывших участников предвыборной гонки демократов. В их числе сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк.

В последние недели стало очевидно, что основная борьба за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов идет между Байденом и сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября. Кандидатом от Республиканской партии на них, как ожидается, будет действующий американский лидер Дональд Трамп.