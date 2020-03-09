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Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Голландская прокуратура изучила все представленные Россией доказательства по делу MH17

По словам прокурора Варда Фердинандуссе, Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук", который доставили на территорию Украины из России

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 марта. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов изучила все доказательства по делу крушения рейса MH17 на востоке Украины, представленные РФ. Об этом заявил в понедельник прокурор Вард Фердинандуссе, выступая перед судьями.

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"В ходе своей работы следователи изучили все возможные причины крушения рейса MH17, - сказал он. - И Совместная следственная группа (ССГ) пришла к выводу, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук", который был доставлен на территорию Украины из РФ".

"ССГ изучила и другие сценарии крушения: что крушение произошло в результате взрыва на борту, что самолет был сбит военным самолетом или украинскими вооруженными силами, - заметил Фердинандуссе. - Все эти сценарии изучены в ходе расследования, и все соответствующие доказательства представлены в деле. Эти доказательства включают множество документов, предоставленных Российской Федерацией. Вся информация, которую РФ предоставила ССГ или огласила на пресс-конференциях, была принята во внимание и изучена в ходе расследования".

Прокурор пообещал, что в процессе рассмотрения дела все доказательства будут представлены суду, на основе их судьи должны будут сделать вывод относительно виновности или невиновности четырех подозреваемых.

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УкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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