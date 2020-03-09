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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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Адвокат заявила, что обвиняемый по делу MH17 полностью отрицает свою ответственность

Россиянин Олег Пулатов - единственный из четырех подозреваемых, адвокаты которого присутствуют на процессе

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 марта. /ТАСС/. Обвиняемый по делу MH17 россиянин Олег Пулатов - единственный из четырех подозреваемых, адвокаты которого присутствуют на процессе, полностью отрицает свою ответственность за гибель Boeing.

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Об этом заявила в понедельник адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Пулатова в судебном процессе по делу MH17, трансляцию ведут организаторы суда.

"Позиция Олега Пулатова заключается в том, что он не несет никакой ответственности, ни в какой степени, ни в каком качестве за уничтожение рейса MH17 и все последствия", - заявила она. Остальные обвиняемые на процессе не представлены никак, поэтому их позиция в зале суда не оглашается.

Теги
УкраинаНидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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