Адвокат заявила, что обвиняемый по делу MH17 полностью отрицает свою ответственность

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 9 марта. /ТАСС/. Обвиняемый по делу MH17 россиянин Олег Пулатов - единственный из четырех подозреваемых, адвокаты которого присутствуют на процессе, полностью отрицает свою ответственность за гибель Boeing.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

Об этом заявила в понедельник адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Пулатова в судебном процессе по делу MH17, трансляцию ведут организаторы суда.

"Позиция Олега Пулатова заключается в том, что он не несет никакой ответственности, ни в какой степени, ни в каком качестве за уничтожение рейса MH17 и все последствия", - заявила она. Остальные обвиняемые на процессе не представлены никак, поэтому их позиция в зале суда не оглашается.