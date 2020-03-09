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Генпрокуратура Армении направила в суд уголовное дело главы КС

Грайра Товмасяна обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжким последствиям

ЕРЕВАН, 9 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении утвердила и направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями, приведшем к тяжким последствиям. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян.

"Обвинительно заключение в отношении Товмасяна утверждено, дело направлено в суд", - отметила она.

Товмасян обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжким последствиям. С декабря 2019 года он находится под подпиской о невыезде.

Парламент Армении 6 февраля на внеочередном заседании принял решение о проведении всенародного референдума, цель которого - добиться досрочной отставки членов и председателя КС. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении референдума о конституционных поправках 5 апреля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Товмасян был избран на свой пост с применением фальсификаций. Сам Товмасян считает, что подвергается политическим преследованиям со стороны властей.

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