В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

КИЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.

Как сообщает "Радио Свобода", митингующие собрались недалеко от здания Днепропетровской областной администрации. Участники акции принесли плакаты с надписями "Боритесь - поборете", "Страна - не "95 квартал", "Красные линии - табу". Зеленского протестующие назвали "капитулянтом, который сознательно ввел в заблуждение народ Украины и осуществляет антигосударственный, антинациональный курс".

По словам участников митинга, украинская власть перешла "красные линии" сразу на нескольких направлениях - политическом, экономическом и социальном. "Мы, патриоты, чувствуем угрозу нашей государственности. Мы чувствуем реальную тревогу в том, что государство будет потеряно, потому что мы идем стремительно в объятия нашего агрессора", - сказал председатель областной организации политических заключенных и репрессированных Иван Дремлюга.

Особое возмущение участников акции вызвало заявление нового премьер-министра Дениса Шмыгаля о возможности поставок воды в Крым. "Мы понимаем, что отставка правительства - это ответственность президента, так же, как и все действия, которые происходят в государстве. Идет сдача наших позиций, особенно это заявление [Шмыгаля] о том, что можем поставлять воду в Крым - это фактическая сотрудничество с агрессором. Мы не можем спокойно к этому относиться", - добавил Дремлюга.