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Кризис в Сирии

В НАТО призвали сохранить режим перемирия в Идлибе для защиты населения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг при этом отметил, что вопрос миграции и потока беженцев - это "общий вызов, который требует общих решений"

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб соблюдается, теперь его необходимо сохранить для защиты мирного населения. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Прекращение огня в Идлибе соблюдается, и в последние дни мы видим сокращение насилия. Очень важно продолжить выполнять и развивать эти договоренности, чтобы обеспечить защиту гражданского населения в Сирии и поставки гуманитарной помощи, - сказал он. - НАТО продолжит оказывать Турции поддержку в рамках ряда оборонных мер, включая противоракетные системы для защиты Турции от угроз со стороны Сирии (имеются в виду две батареи систем ПВО Patriot, которые страны НАТО на ротационной основе развернули по просьбе Анкары в 2012 году - здесь и далее прим. ТАСС). Мы также поддерживаем Турцию за счет расширения нашего морского и воздушного присутствия".

Столтенберг подчеркнул, что "на протяжении последних лет" НАТО инвестировала свыше $5 млрд в объекты военной инфраструктуры в Турции, включая военно-морские базы и радиолокационные станции.

Говоря об Идлибе, он в очередной раз без изменений повторил традиционное утверждение о том, что "неприцельные бомбардировки со стороны режима [президента Сирии Башара] Асада и России уже привели к нечеловеческим страданиям мирного населения". Это, по словам генсека Североатлантического альянса, вызвало "движение людей в сторону Турции", которая приняла почти 4 млн беженцев.

"Мы признаем, что Турция несет тяжелое бремя [в сфере нелегальной миграции], однако Турция должна сыграть свою роль в долгосрочном урегулировании этой ситуации. Я с большой озабоченностью наблюдал за событиями на границе Турции и Греции (куда турецкая сторона подвозит мигрантов, пытаясь оказать давление на страны Европы). Вопрос миграции и потока беженцев - это общий вызов, который требует общих решений", - указал Столтенберг, выразив надежду, что Анкара и Брюссель смогут найти выход из кризиса. По его словам, организация "готова сыграть свою роль в решении этого вопроса, альянс [по запросу Греции] уже разместил дополнительные корабли в Эгейском море [для контроля за движением судов с мигрантами], и государства НАТО изучают, что еще они могут сделать в данном направлении".

Столтенберг также отметил, что затронул в беседе с Эрдоганом вопрос покупки Турцией у России зенитных ракетных систем С-400.

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