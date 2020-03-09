И.о. помощника госсекретаря США примет участие во встрече "Бухарестской девятки" в Литве

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер 10-11 марта посетит Литву, где примет участие во встрече глав МИД стран "Бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госдепартамента США.

Как отмечается в сообщении Рикер и представители девяти стран - союзников США по НАТО "обменяются мнениями относительно распределения бремени [военных расходов среди членов альянса], отношений с Россией, роли КНР в Европе, энергетической безопасности и роли НАТО в борьбе с терроризмом". Кроме того, и.о. помощника госсекретаря США примет участие в торжествах по случаю Дня восстановления независимости Литвы.

Как сообщал ранее МИД Литвы, на встрече "Бухарестской девятки" будут обсуждаться вопросы безопасности на восточном фланге Североатлантического альянса.

Формат "Бухарестской девятки" создан в 2015 году для обсуждения вопросов безопасности. К нему присоединились Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.