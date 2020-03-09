{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

И.о. помощника госсекретаря США примет участие во встрече "Бухарестской девятки" в Литве

На встрече будут обсуждаться вопросы безопасности на восточном фланге Североатлантического альянса

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер 10-11 марта посетит Литву, где примет участие во встрече глав МИД стран "Бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Госдепартамента США.

Как отмечается в сообщении Рикер и представители девяти стран - союзников США по НАТО "обменяются мнениями относительно распределения бремени [военных расходов среди членов альянса], отношений с Россией, роли КНР в Европе, энергетической безопасности и роли НАТО в борьбе с терроризмом". Кроме того, и.о. помощника госсекретаря США примет участие в торжествах по случаю Дня восстановления независимости Литвы.

Как сообщал ранее МИД Литвы, на встрече "Бухарестской девятки" будут обсуждаться вопросы безопасности на восточном фланге Североатлантического альянса.

Формат "Бухарестской девятки" создан в 2015 году для обсуждения вопросов безопасности. К нему присоединились Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

Теги
СШАЛитва
Реклама на ТАСС
ЕС поручил Боррелю прояснить судьбу соглашения с Турцией по миграции
Оно было заключено в марте 2016 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС