Боррель и Пашинян обсудили перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в Брюсселе перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщили в понедельник журналистам во внешнеполитической службе ЕС.

"Верховный представитель и премьер-министр обсудили перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. ЕС полностью поддерживает усилия сопредседателей минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении ведомства.

В этом контексте Боррель и Пашинян подчеркнули роль специального представителя ЕС по Южному Кавказу, отмечается в тексте.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.