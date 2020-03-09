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Нагорно-карабахский конфликт

Боррель и Пашинян обсудили перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта

Стороны подчеркнули роль специального представителя ЕС по Южному Кавказу

БРЮССЕЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в Брюсселе перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщили в понедельник журналистам во внешнеполитической службе ЕС.

"Верховный представитель и премьер-министр обсудили перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта. ЕС полностью поддерживает усилия сопредседателей минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта", - говорится в заявлении ведомства.

В этом контексте Боррель и Пашинян подчеркнули роль специального представителя ЕС по Южному Кавказу, отмечается в тексте.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.

Теги
АрменияНагорно-карабахский конфликт
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