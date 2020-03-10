Ким Чен Ын провел 9 марта учения дальнобойной артиллерии

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын 9 марта снова руководил учениями фронтовых дальнобойных артиллерийских подразделений Корейской народной армии по нанесению огневого удара", - отмечается в сообщении агентства. При этом ЦТАК подчеркнуло, что очередные стрельбы проведены "в целях проверки способности фронтовых дальнобойных артиллерийских частей по нанесению внезапного военного контрудара".

По информации агентства, Ким Чен Ын "выразил большое удовлетворение результатом учений и высоко оценил полную операционную и мобилизационную готовность фронтовых дальнобойных артиллерийских подразделений". Как сообщает ЦТАК, лидер КНДР поставил задачу продолжать усиленную подготовку артиллеристов, чтобы "превратить артиллерию народной армии в самый мощный в мире род войск, которого боятся все".

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил о том, что 9 марта в 07:36 по местному времени (01:36 мск) из района города Сондок в провинции Хамгён-Пукто КНДР запустила в сторону моря три снаряда малой дальности. По данным южнокорейских военных, выпущенные снаряды пролетели 200 км и достигли максимальной высоты в 50 км.

Это вторые подобные артиллерийские учения КНДР с начала 2020 года. В декабре прошлого года Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.