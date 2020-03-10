США выступают против создания "параллельного правительства" в Афганистане

ТАСС, 10 марта. Госсекретарь США Майкл Помпео выступает решительно против создания параллельных правительственных структур в Афганистане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник американским внешнеполитическим ведомством.

"Мы выступаем решительно против любых действий по созданию параллельного правительства [в Афганистане] и против любого применения силы для разрешения политических разногласий", - подчеркнул госсекретарь. Он приветствовал решение афганского президента Ашрафа Гани о продолжении переговоров о коалиционном правительстве.

"Мы также приветствуем заявление президента Гани о том, что 10 марта он опубликует указ об освобождении пленных членов движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) и формировании национальной команды для межафганских переговоров. Мы ценим заявление [премьер-министра Афганистана] Абдуллы Абдуллы от 9 марта, в котором он подчеркнул аналогичные обязательства в отношении [заключения] мира и коалиции", - добавил Помпео.

Кроме того, он выступил с осуждением террористического акта, совершенного в понедельник в Кабуле во время церемонии инаугурации Гани. В направлении президентского дворца было выпущено несколько ракетных снарядов.

9 марта в своем выступлении после принесения присяги в качестве главы Афганистана Гани сообщил, что во вторник подпишет указ об освобождении 5 тыс. заключенных сторонников "Талибана".

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон собирается к августу снять санкции с членов движения и содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю 2020 года. Как отмечается в документе, переговоры между "Талибаном" и другими афганскими сторонами должны начаться 10 марта.