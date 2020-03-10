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Распространение коронавируса нового типа

Конте подписал декрет о введении карантина по всей Италии

Кроме того, прекращаются любые спортивные состязания, включая национальный чемпионат по футболу
Премьер Италии Джузеппе Конте AP Photo/Andrew Medichini
Описание
Премьер Италии Джузеппе Конте
© AP Photo/Andrew Medichini

РИМ, 10 марта. /ТАСС/. Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подписал декрет, согласно которому ограничивается передвижение населения по всей территории страны с целью борьбы с распространением коронавируса. В поступившем в распоряжение ТАСС документе, который вступит в силу утром, речь идет о запрете на перемещение без уважительных причин. К таковым относятся рабочая или семейная необходимость, а также переезды в связи с состоянием здоровья.

Прекращаются любые спортивные состязания, включая национальный чемпионат по футболу. Допускаются только тренировки под открытым небом для подготовки к Олимпийским играм и другим соревнованиям международного уровня при условии обеспечения мер предосторожности. Кроме того, запрещаются любые групповые встречи.

Как уточняется, принятые карантинные меры, касавшиеся ранее только северной области Ломбардия и ряда провинций в областях Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке, отныне распространяются на всю территорию страны. Это означает закрытие всех развлекательных учреждений, включая музеи, театры и кинотеатры, а также ограничение работы коммерческих центров, в том числе в выходные и праздничные дни, ресторанов и других точек общественного питания.

До 3 апреля останутся закрытыми все учебные заведения.

Согласно последним данным, общее число инфицированных превысило в Италии 9 тыс. человек. Более 700 человек излечились, количество летальных исходов достигло 463.

 

Теги
ИталияКонте, ДжузеппеРаспространение коронавируса нового типа
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