{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Соединенные Штаты перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit

Самолеты будут выполнять операции, отмечается в пресс-релизе европейского командования Вооруженных сил США

ТАСС, 10 марта. Европейское командование Вооруженных сил США сообщило в понедельник о переброске тяжелых бомбардировщиков B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане.

"Самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США. Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе обеспечивает ознакомление членов экипажа с театром [военных действий] и демонстрирует приверженность США союзникам и партнерам", - говорится в пресс-релизе командования.

Переброшенные бомбардировщики относятся к 509-му и 131-му бомбардировочным авиакрыльям ВВС США, дислоцированным на авиабазе Уайтмен в штате Миссури.

Американское военное командование не уточняет, о каком количестве самолетов идет речь.

Теги
СШАПортугалия
Реклама на ТАСС
США считают, что включение Китая в ДСНВ предотвратит гонку вооружений
В Госдепе заявили, что США хотят вести с Китаем такой же диалог по стратегической стабильности, как и с Россией, несмотря на отказ Пекина участвовать в переговорах по контролю над вооружениями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС