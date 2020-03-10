Соединенные Штаты перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit

ТАСС, 10 марта. Европейское командование Вооруженных сил США сообщило в понедельник о переброске тяжелых бомбардировщиков B-2 Spirit на авиабазу Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане.

"Самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США. Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе обеспечивает ознакомление членов экипажа с театром [военных действий] и демонстрирует приверженность США союзникам и партнерам", - говорится в пресс-релизе командования.

Переброшенные бомбардировщики относятся к 509-му и 131-му бомбардировочным авиакрыльям ВВС США, дислоцированным на авиабазе Уайтмен в штате Миссури.

Американское военное командование не уточняет, о каком количестве самолетов идет речь.