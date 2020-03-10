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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

США намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках

Администрация Дональда Трампа внимательно следит за развитием ситуации, отметили в Минэнерго США

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках, вызванной попытками "государственных субъектов манипулировать" ими. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении пресс-секретаря Минэнерго США Шейлин Хайнс.

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"Администрация [президента США Дональда] Трампа внимательно следит за влиянием коронавируса, а также последствиями прошедшей на прошлой неделе встречи ОПЕК+ для мировых нефтяных рынков. Эти попытки государственных субъектов привести к потрясениям и манипулировать нефтяными рынками усиливают важность роли Соединенных Штатов как надежного поставщика энергоносителей для партнеров и союзников по всему миру. Соединенные Штаты как крупнейший в мире производитель нефти и газа могут и будут противостоять этой нестабильности", - сказала она.

Хайнс добавила, что американский министр энергетики Дэн Бруйетт "внимательно следит за влиянием этих событий на рынки" и уже "обсудил [их] со своими коллегами и заинтересованными сторонами в отрасли и по всему миру".

Теги
СШАТрамп, ДональдБруйетт, ДэнСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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