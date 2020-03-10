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США готовы оказать помощь Судану в связи с покушением на премьер-министра страны

Вашингтон "самым решительным образом осуждает" покушение на главу суданского правительства, отмечается в заявлении Госдепа

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы оказать суданскому правительству помощь в связи с совершенным в понедельник в Хартуме покушением на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон "самым решительным образом осуждает" покушение на главу суданского правительства. "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовы по мере возможности оказывать суданскому правительству помощь. Соединенные Штаты решительно поддерживают переходное правительство Судана, возглавляемое гражданскими лицами. Мы поддерживаем его и суданский народ в стремлении к миру, безопасности, процветанию, демократии и равенству", - отметила Ортэгус.

Ранее министр культуры и информации Судана Фейсал Салех заявил, что совершенное покушение рассматривается властями страны как теракт. По его словам, рядом с проезжавшим кортежем главы правительства утром сработало взрывное устройство. После этого "колонна правительственных машин была обстреляна", уточнил он. Салех сообщил, что с премьер-министром все в порядке, он продолжает исполнять свои обязанности.

Хамдук возглавляет суданское правительство с августа прошлого года, он был назначен оппозиционными силами "За свободы и перемены" спустя несколько месяцев после военного переворота и отстранения от власти управлявшего Суданом 30 лет президента Омара аль-Башира.

Теги
Башир, Омар, аль-СуданСШАХамдук, Абдалла
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