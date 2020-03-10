Президент Гайаны отверг обвинения в давлении на избирательную комиссию

ТАСС, 10 марта. Президент Гайаны Дэвид Грейнджер заявил, что не вмешивается в работу избирательной комиссии и призвал граждан не поддаваться на провокации, призванные дестабилизировать политическую ситуацию во время подсчета голосов, отданных населением на выборах 2 марта. Текст обращения главы государства опубликован на сайте избирательной комиссии.

"Избирательная комиссия является независимой - ни я, ни исполнительная власть ее не контролируем и не собираемся вмешиваться в ее работу. Оппозиция же создала атмосферу страха, что нарушило работу комиссии, - говорится в заявлении. - Я призываю граждан сохранять спокойствие и не заниматься какой-либо деятельностью, способной привести к усилению напряженности в обществе. Необходимо решать стоящие перед нами вопросы мирным путем и положиться на законные институты для обеспечения справедливого решения".

В четверг лидер гайанской оппозиции Бхаррат Джагдео обвинил избирательную комиссию в фальсификации результатов голосования в пользу действующего президента Дэвида Грейнджера и его правящей коалиции "Сотрудничество ради национального единства и союза за перемены". Свои претензии он обосновал тем, что опубликованные итоги подсчета голосов в одном из избирательных округов не совпадают с результатами опросов общественного мнения.

Наблюдатели от Содружества наций, в свою очередь, зафиксировали нарушения процедуры при подсчете голосов.

Всеобщие выборы, в ходе которых граждане страны избирали депутатов парламента и президента страны, прошли в Гайане 2 марта. Победитель пока не объявлен, подсчет голосов продолжается.