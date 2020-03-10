В Сан-Франциско начался суд над россиянином Никулиным

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Стороны обвинения и защиты в понедельник провели отбор жюри присяжных в рамках начавшегося в федеральном суде Северного округа штата Калифорния разбирательства по существу дела россиянина Евгения Никулина, которого обвиняют в США в киберпреступлениях. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат гражданина РФ Аркадий Бух.

"Выбор жюри присяжных состоялся", - констатировал он. По его словам, были отобраны 12 человек. Они должны решить, являются ли обоснованными обвинения американских властей в отношении россиянина. Кроме того, выбрали двоих запасных присяжных.

По словам Буха, процесс "будет тянуться в ближайшие три недели". Следующие слушания состоятся во вторник, "если этот суд не решит иначе по причине коронавируса", уточнил адвокат. На предстоящем заседании, как ожидается, будут обсуждать организационные вопросы. Как констатировал Бух, прокуратура ранее "предоставила дополнительные списки свидетелей" по делу, а также новые базы данных.

Адвокат отметил, что во время состоявшихся в понедельник в Сан-Франциско (штат Калифорния) слушаний судья обращал особое внимание на соблюдение мер, призванных не допустить заражения присутствовавших в зале суда лиц новым коронавирусом. По словам адвоката, из зала вывели нескольких человек, которые кашляли. На заседании "присутствовал инфекционист", отметил Бух.

Защитник сообщил, что прокуратура ранее делала Никулину "очень хорошие предложения", касающиеся возможной сделки. Бух отметил, что Никулин настаивает на своей невиновности и отказывается от предложений, которые вынудили бы его признать обратное.

О деле Никулина

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году.

Чехия в марте 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.