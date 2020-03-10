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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Си Цзиньпин начал инспекционную поездку в Ухань

Председатель КНР ознакомится с принимаемыми там мерами по борьбе с коронавирусом нового типа

ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин начал во вторник утром инспекционную поездку в город Ухань (административный центр провинции Хубэй). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, в 10:00 по местному времени (05:00 мск) Си Цзиньпин на самолете прибыл в Ухань. Он ознакомится с принимаемыми там мерами по борьбе с коронавирусом нового типа, а также пообщается с врачами, командным и рядовым составом Народно-освободительной армии Китая, социальными работниками, полицейскими, добровольцами, пациентами и простыми жителями, отмечается в репортаже.​​​​​

Теги
КитайСи ЦзиньпинРаспространение коронавируса нового типа
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