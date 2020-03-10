Парламент Азербайджана впервые возглавила женщина

БАКУ, 10 марта. /ТАСС/. Милли меджлис (парламент) Азербайджана шестого созыва на своем первом заседании во вторник избрал председателем парламента Сахибу Али гызы Гафарову. Ее кандидатура была выдвинута правящей партией "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), представители которой по итогам состоявшихся 9 февраля внеочередных выборов в законодательный орган завоевали 70 из 125 мандатов.

За Гафарову проголосовали 116 депутатов.

Впервые за годы независимости парламент страны возглавила женщина.

Сахиба Гафарова родилась 19 марта 1955 года. Окончила Азербайджанский государственный педагогический институт русского языка и литературы имени М. Ф. Ахундова (ныне - Бакинский славянский университет) и Азербайджанский университет языков. Преподавала в Бакинском славянском университете. Специалист по литературоведению, современной русской и американской литературе. Доктор филологических наук, профессор.

Избиралась депутатом Милли меджлиса четвертого и пятого созывов. Входила в состав делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы.

На прошлой неделе Конституционный суд Азербайджана утвердил результаты внеочередных выборов в Милли меджлис, подтвердив полномочия 121 депутата в 125-местном парламенте. Итоги выборов по четырем округам были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений. В них состоятся повторные выборы, дата которых будет определена президентом страны.