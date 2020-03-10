СМИ: прокуратура Турции требует до 15 лет тюрьмы для сотрудника генконсульства США

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Турецкая прокуратура требует до 15 лет тюремного заключения для сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза, который обвиняется в связях с "террористической группировкой фетхуллахистов" (ФЕТО) и шпионаже. Об этом сообщила во вторник газета Turkiye.

По данным издания, прокурор просит суд приговорить Топуза к тюремному сроку от 7,5 до 15 лет за то, что он состоял в рядах ФЕТО.

Метин Топуз был задержан турецкими правоохранительными органами в октябре 2017 года и находится под стражей. Вашингтон требует отпустить как его, так и двух других задержанных сотрудников генконсульства США в Стамбуле. В обвинительном заключении прокуратуры отмечается, что Топуз состоял в связях с ФЕТО, которую Анкара считает ответственной за попытку госпереворота в 2016 году, и с сотрудниками полиции, подозреваемыми в участии в путче. В качестве истцов заявлены в том числе президент Турции Тайип Эрдоган и экс-премьер Бинали Йылдырым.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения.