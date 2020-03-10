Глава МИД Турции рассказал о предстоящем совместном с Россией патрулировании в Идлибе

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал во вторник на встрече с редакторами Anadolu о том, как будет проводиться совместное с РФ патрулирование в сирийском Идлибе.

"Мы хотим, чтобы в Сирии было установлено перемирие, и продолжаем работать, чтобы оно было постоянным. Мы будем патрулировать [территории] к северу от автомагистрали М-4, а русские - к югу от нее. Делегация из РФ прибыла в Анкару для того, чтобы обсудить, что необходимо сделать для безопасного открытия трассы М-4", - сказал Чавушоглу.