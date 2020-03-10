{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сирийско-турецкий конфликт

Глава МИД Турции рассказал о предстоящем совместном с Россией патрулировании в Идлибе

Мевлют Чавушоглу cсообщил, что Турция будет патрулировать территории к северу от автомагистрали М-4, а Россия - к югу от нее

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал во вторник на встрече с редакторами Anadolu о том, как будет проводиться совместное с РФ патрулирование в сирийском Идлибе.

"Мы хотим, чтобы в Сирии было установлено перемирие, и продолжаем работать, чтобы оно было постоянным. Мы будем патрулировать [территории] к северу от автомагистрали М-4, а русские - к югу от нее. Делегация из РФ прибыла в Анкару для того, чтобы обсудить, что необходимо сделать для безопасного открытия трассы М-4", - сказал Чавушоглу.

Теги
СирияТурцияРоссияЧавушоглу, МевлютСирийско-турецкий конфликт
Реклама на ТАСС
Расследование крушения Boeing в Донецкой области
Прокурор по делу MH17 отрицает наличие у Украины вето при передаче доказательств ССГ в суд
Тейс Бергер заявил, что это стало бы прямым нарушением голландского законодательства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС