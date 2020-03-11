"Нечем кормить детей": мигранты просят Европу впустить их

Повторение миграционного кризиса, уже пережитого четыре года назад? С 28 февраля договор между ЕС и Турцией, положивший ему конец, утратил силу. 4 млн 100 тыс. переселенцев, проживающих под защитой Анкары, получили свободу перемещения. Отныне беженцы, если захотят, смогут попробовать нелегально добраться до Европы. Пока позволением турецких властей отправиться на все четыре стороны воспользовались более 35 тыс. человек, 1700 из них добрались до ЕC по водам Эгейского моря. В Анкаре утверждают, что это только начало. Европейцы не верят, что все может быть настолько плохо, подозревают турок в блефе. Турецкий потоп Время для наступления на Евросоюз рассчитано президентом Турции Реджепом Эрдоганом как нельзя более точно. В первые недели весны (тем более такой теплой, как в 2020 году) ежегодно возобновляется перемещение мигрантов в ЕС. С течением времени, к лету, оно набирает ход.

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Дав старт миграционному кризису в начале марта, Эрдоган показывает, что всегда сумеет повысить ставки: нарастить темп в предстоящие месяцы за счет улучшения погодных условий. Чем теплее будет становиться, тем больше переселенцев сможет попытать счастья на границе Турции и ЕС. В первые дни весны мигранты собираются на суше. Многие из них расположились в палатках поблизости от греческого пограничного города Кастанеэ и по берегам соседней реки Эврос, русло которой совпадает с границей. Мигранты забираются в водный поток, пробуя понять, смогут ли форсировать его, и вступают в стычки с греческой полицией. В первые дни марта правоохранители применили против переселенцев слезоточивый газ. Со стороны беженцев последовал ответ: в направлении Европы полетели камни.

Описание Мигранты на берегу реки Эврос © EPA-EFE/SEDAT SUNA

Мигранты, с которыми успели пообщаться журналисты, называют свое положение безвыходным и потому готовы пробиваться в ЕС едва ли не силой. Некоторые из них продали свое имущество и считают, что им некуда возвращаться. Все жалуются на бедственную жизнь в Турции, и многие взывают к состраданию. "У нас дети, которых нечем кормить!" и "Греция! Греция!" — раздается по другую сторону пограничных укреплений. Некоторые мигранты трясут кусками белой материи, символизирующей мир, надеясь убедить, что не представляют для Европы опасности. Избежать беженцев Турция призывает Европейский союз войти в ее положение, заявляя, что не в состоянии больше удерживать на своей территории астрономическое количество переселенцев — выходцев не только из Сирии и Ирака, но и из Афганистана. "Одних только сирийцев приняли у себя 3 млн 700 тыс. Возможности встроить в мирную жизнь еще новых у Турции просто нет. Стратегия Анкары — позволить беженцам из сирийского Идлиба, желающим отправиться в Европу, прямиком направляться туда. Те же, кто хотел бы оставаться в Турции, пусть остаются. Это деликатный момент. Можно говорить о попытке отыскать трудный баланс между гуманитарными принципами и соображениями внутренней политики", — рассказала ТАСС преподаватель парижского Института политических исследований Джана Джабур.

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По соглашению 2016 года, Евросоюз обещал Турции финансовую компенсацию за сдерживание мигрантов — €6 млрд, но перечислил лишь часть этой суммы — €3,2 млрд. Не устраивает Анкару и организация выплат — не напрямую, а через некоммерческие организации, не пользующиеся у Эрдогана доверием из-за поддержки оппозиционеров. Помимо денег Реджеп Тайип Эрдоган хочет от ЕС военной и политической помощи в конфликте с Сирией в провинции Идлиб. По оценкам российских военных, боевые действия, сменившиеся перемирием, подняли со своих мест не менее 200 тыс. беженцев. Анкара называет цифры в несколько раз больше и настаивает, чтобы европейские страны твердо встали бы на ее сторону. Идеальным вариантом для Турции было бы создание бесполетной зоны над Идлибом, что лишило бы Сирию и помогающую ей Россию преимущества в небе. Однако заступаться за Анкару ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне не спешат и ограничиваются ни к чему не обязывающими уверениями в поддержке. Есть и еще одна причина, побуждающая Эрдогана "выдавливать" мигрантов, — раздражение, вызываемое ими в турецком обществе. Исследователь из Еврейского университета Иерусалима Реми Даниэль рассказал ТАСС, что перенаселение Турции мигрантами ставит под угрозу политическую карьеру Эрдогана.

Описание Мигранты на границе между Турцией и Грецией, Эдирне © EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU

"Неудача Эрдогана на местных выборах в 2019 году, особенно в Стамбуле, напрямую связана с миграционным кризисом. В Турции чувствуют досаду по отношению к переселенцам. Считают, что их слишком много, что они не стремятся интегрироваться в турецкое общество. В них видят источник криминальной угрозы, а еще считают, что они отнимают работу у турок. И это в тот момент, когда местная экономика чувствует себя неважно. После того как в Идлибе стали гибнуть турецкие военные, часть общественного мнения еще более ожесточилась против беженцев: их обвиняют в том, что они думают только о своем спасении, тогда как туркам приходится умирать за них на сирийской земле. В таких условиях просто взять и принять еще сирийцев в Турции Эрдоган не может. Беженцы превратились в одну из тем предвыборных кампаний, и в прошлом году многие проголосовали против сторонников Эрдогана, чтобы направить сигнал: мы против приема новых переселенцев". Только не сюда Со своей стороны, европейцы также чувствуют себя прижатыми к стенке. Угрозы Эрдогана направить в Европу сотни тысяч беженцев ставят под удар стабильность Евросоюза, и без того раздираемого спорами. Распределить мигрантов централизованно между странами ЕС невозможно — подавляющее большинство против их приема. Оставить в Греции нельзя тем более: на 11 млн жителей в этой стране уже приходится 800 тыс. переселенцев, прибывших на Балканы ранее.

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В Брюсселе остановили выбор на жесткой линии — полностью поддерживать Афины, по возможности не пропуская в Европу никого. Ангела Меркель назвала решение Турции открыть перед ними двери "неприемлемым", а еврокомиссар по миграции Маргаритис Схинас — шантажом. "Те, кто пытается проверить на прочность единство Европы, будут разочарованы", — продолжила ту же линию председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к которой присоединились главы Европарламента и Евросовета: все против турок. Втроем они нанесли официальный визит в Грецию, которой пообещали финансовую помощь. Шаг, способный еще более разозлить Эрдогана: Афины получат €700 млн на борьбу с мигрантами без дополнительных условий. Турция в течение четырех лет для той же цели — сдерживания переселенческого потока — не получала от Европы адекватной помощи.

Описание Президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли над границей между Турцией и Грецией © Greek Prime Minister's Office/Dimitris Papamitsos/Handout via REUTERS

На фоне политического противостояния развернулась информационная война между Турцией и Евросоюзом. Анкара обвинила греческую полицию в убийстве трех мигрантов, якобы попавших под горячую руку полицейским на границе. Афины категорически опровергли эту информацию. Турецкие СМИ ответили публикацией компрометирующего видео, на котором береговые патрули обстреливают лодку с нелегалами на борту. По версии одних, сотрудники правопорядка пробуют потопить ее, по мнению других — всего-навсего предупредительно стреляют в воздух. Эрдоган приоткрывает дверь Европы Несмотря на неутешительные итоги миграционного кризиса 2015 года, в Европе остаются силы, выступающие за то, чтобы дать беженцам еще шанс. Среди сторонников снисхождения — религиозные организации: католические и протестантские. В марте 2020 года официальный представитель Евангелической церкви Германии Мартин Дутцманн призвал принять выталкиваемых Эрдоганом переселенцев, поскольку, по его мнению, возможности Германии в этом отношении далеко не исчерпаны. Взять к себе пусть и небольшие группы беженцев согласен влиятельный региональный лидер — Даниэль Гюнтер, премьер немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн. Детей мигрантов готовы разместить власти Берлина. Группа из пяти государств ЕС — Франция, Германия, Финляндия, Люксембург и Португалия — согласилась принять до 1500 мигрантов-несовершеннолетних.

Описание Мигранты на границе между Турцией и Грецией, Эдирне © EPA-EFE/SEDAT SUNA