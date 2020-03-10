Прокурор по делу MH17 отрицает наличие у Украины вето при передаче доказательств ССГ в суд

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 10 марта. /ТАСС/. Обвинение на суде по MH17 отрицает наличие у Украины права вето при принятии решений о передаче отдельных доказательств международной Совместной следственной группы (ССГ) в голландский суд. Об этом заявил во вторник прокурор Тейс Бергер, выступая на слушаниях по делу MH17.

Кто они и что им грозит

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Было много сообщений СМИ, что Украина как член ССГ имела право вето [при решении вопроса], какие доказательства будут включены в материалы нидерландского суда по этому делу (имеются в виду материалы дела, которые будут официально переданы в суд - прим. ТАСС). Такого вето никогда не существовало. Текст доработанного соглашения ССГ от июля 2019 года гласит, что голландский глава ССГ будет принимать решение о том, какие доказательства, собранные в ходе расследования, будут переданы нидерландскому суду. Теперь решение зависит от голландского суда, сочтет ли он, что расследование завершено или материалы дела нуждаются в дополнении", - заявил Бергер.

По голландским законам, прокуратура обязана передавать суду данные, которые свидетельствуют как против обвиняемого, так и в его пользу. Поэтому вопрос о "праве вето" Украины имеет ключевое значение для Нидерландов, поскольку это стало бы прямым нарушением голландского законодательства.

Прокурор, однако, ничего не сказал о наличии у Украины возможности передавать или удерживать от самой ССГ на стадии расследования те или иные доказательства по собственному усмотрению.

Завершение расследования

Бергер заявил, что ССГ практически завершила расследование по MH17, оно будет закончено, и все материалы будут переданы в суд к началу досудебного рассмотрения дела в июне. По его словам, досудебное рассмотрение материалов дела начнется через 10 недель.

"Ввиду сложности дела, досудебные слушания возможно придется провести в два этапа - в июне и в начале осени", - добавил он.

В понедельник, 9 марта, председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс сообщил, что судебный процесс уже распланирован до конца 2021 года, однако он не привел детального расписания слушаний.