В ДНР заявили, что пять украинских военных погибли, подорвавшись на мине

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. По меньшей мере пять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли, еще шесть украинских силовиков были ранены во вторник, подорвавшись на мине на линии разграничения в районе поселка Пески под Донецком. Об этом заявила пресс-служба Управления Народной милиции ДНР.

"Около 10:00 (время совпадает с московским) под Песками подорвался грузовой автомобиль. Позднее там же подорвалась и прибывшая за ним эвакуационная машина. В 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ на месте происшествия уже не менее пяти военнослужащих ВСУ погибли, шестеро получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии", - цитирует заявление Народной милиции Донецкое агентство новостей.

В ведомстве считают, что подрывы были вызваны детонацией противотанковых мин. На этом фоне со стороны украинских подразделений, дислоцированных в Песках, с 10 утра не прекращается огонь по Донецку.

Как отметили в свою очередь в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинской стороной по территории республики выпущено 37 минометных мин различного калибра. "Представительство ДНР в СЦКК неоднократно запрашивало режим прекращения огня в данном районе, но запросы были проигнорированы Киевом", - отметили в представительстве.

По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет, подробности уточняются.

Участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако украинские силовики регулярно нарушают условия "режима тишины".