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Эрдоган: США попросили от Турции гарантию, что С-400 не будут введены в эксплуатацию

Президент Турции ранее заявлял, что развертывание российских зенитных ракетных систем начнется в апреле этого года

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты попросили Турцию гарантировать, что приобретенные у РФ зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 не будут введены в эксплуатацию. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту своего самолета при перелете из Бельгии в Турцию. Фрагменты этого интервью публикует во вторник телеканал CNN Turk.

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"Как вы знаете, по теме ЗРК Patriot мы сделали США предложение: "если вы собираетесь предоставить нам ЗРК Patriot, то давайте мы их купим". Но что касается С-400, то они также довольно смягчили свою позицию. Теперь они просят, чтобы мы пообещали, что мы не введем в эксплуатацию С-400", - сказал президент Турции.

Между тем 6 марта Эрдоган заявил, что развертывание российских С-400 в Турции начнется в апреле этого года.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля 2019 года пресс-секретарь Белого дома сообщил, что решение республики приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей F-35.

Теги
СШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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