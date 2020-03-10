Прокурор по MH17 утверждает, что спецслужбы России хотят найти и запугать свидетелей

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 10 марта. /ТАСС/. Государственная прокуратура Нидерландов утверждает, что Россия пытается помешать расследованию крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году, и указывает на возможность раскрытия российскими спецслужбами личности свидетелей, чьи данные были засекречены из соображений безопасности. Об этом заявил во вторник прокурор Тейс Бергер, выступая на слушаниях по делу MH17.

"Использование [Россией] спецслужб для попытки раскрыть личность свидетелей - это реальный сценарий. Их агенты имеют возможность перехватывать сообщения и отслеживать перемещения людей, - сказал он. - Опрос свидетелей в рамках расследования представляет реальный риск их безопасности, поэтому судебный следователь принял решение засекретить данные десятков человек".

Прокурор уточнил, что один из свидетелей, дававший показания по запуску ракеты ЗРК "Бук", которая, предположительно, сбила малайзийский Boeing, написал по электронной почте следователям, что к нему домой несколько раз приходили вооруженные люди после распространенного им видео, и впоследствии он был вынужден скрываться. Другой свидетель, по его словам, "расследовал обстоятельства трагедии, находясь в России", и его компьютер был изъят. "Он также заявил, что его разыскивает ФСБ", - уточнил Бергер. Еще один свидетель заявил, что опасается также проблем и со стороны властей Украины, однако не привел подробностей в этой связи.

"Существуют четкие указания на то, что российские спецслужбы активно пытаются помешать усилиям по установлению правды по поводу крушения рейса MH17", - сказал прокурор. Он указал на "вызывающий беспокойство след ГРУ и ФСБ" в делах об убийствах и покушениях на территории Великобритании, Германии, Болгарии, Турции. Отдельно он упомянул об уличении "агентов ГРУ" в попытках взлома систем суда в Нидерландах во время расследования дела о крушении Boeing".

По словам Бергера, "ФСБ и ГРУ также глубоко вовлечены в развитие конфликта на Украине". Он указал на наличие в материалах дела перехваченных записей телефонных разговоров, датированных июлем 2014 года, в ряде которых некоторые члены вооруженных групп на востоке Украины обсуждали, что получили "зеленый свет от Москвы на уничтожение кого-то" и "приказ из Москвы расстрелять кого-то".

Вместе с тем прокурор обратил внимание на то, что засекречивание данных о свидетелях представляет проблему для адвокатов обвиняемых при их допросе. "Потребуется найти способ позволить защите использовать право на изучение свидетелей, не подвергая их опасности", - указал Бергер, отметив, однако, что к данному вопросу обвинение вернется позже.