"Пятерка" СБ ООН остается приверженной переговорам в области ядерного разоружения

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Постоянные члены Совета Безопасности ООН - Россия, Великобритания, КНР, США и Франция - остаются приверженными ведению переговоров в области ядерного разоружения. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран "пятерки" СБ ООН в связи с 50-й годовщиной вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Его текст размещен во вторник на сайте российского дипведомства.

"В соответствии с ДНЯО мы остаемся приверженными ведению в духе доброй воли переговоров по эффективным мерам в области ядерного разоружения, а также по договору о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем. Мы поддерживаем конечную цель создания мира без ядерного оружия с равной безопасностью для всех, - говорится в документе. - Оказывая содействие снижению напряженности в международных отношениях и созданию условий для стабильности, безопасности и взаимного доверия между странами, ДНЯО вносит важный вклад в ядерное разоружение. Договор продолжает способствовать созданию условий, необходимых для дальнейшего прогресса в этой сфере".

Вместе с тем, подчеркивают главы дипведомств, успех договора не гарантирован и зависит от общих "согласованных и последовательных усилий" по его выполнению, содействию его универсализации, обеспечению действенности гарантий, а также реагированию на существующие и новые вызовы нераспространению, "где бы они не возникали". "Даже в разгар холодной войны наши предшественники внесли этот хорошо выверенный вклад в обеспечение нашей общей безопасности и процветания. Сегодня мы обязуемся сохранить и укрепить это наследие для будущих поколений", - указано в заявлении.

Страны "пятерки" СБ ООН также признают ценность мирного использования атомной энергии. "Мы также отдаем должное поражающим воображение разнообразным преимуществам мирного использования атомной энергии, применяемой в энергетических, медицинских, сельскохозяйственных и промышленных целях. Вновь подтверждаем нашу решительную поддержку расширению доступа к благам атомной энергии и ее использования в мирных целях. ДНЯО и созданный на его основе режим нераспространения ядерного оружия позволили обеспечить уверенность в исключительно мирном характере настоящих и будущих ядерных программ, тем самым способствовав процветанию всего человечества", - отмечается в тексте.

Постоянные члены Совбеза обращают внимание на важную роль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в реализации ДНЯО, которое "содействует наиболее полному сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии, а также обеспечивает применение гарантий и контроль за исключительно мирным характером ядерных программ". "Пятерка" считает, что соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и его дополнительный протокол обеспечивают уверенность мирового сообщества в отсутствии незаявленной ядерной деятельности и призваны стать универсальным стандартом контроля за выполнением обязательств по ДНЯО. "Мы обязуемся и в дальнейшем оказывать полную поддержку МАГАТЭ и призываем другие страны следовать этому примеру", - подчеркивается в совместном заявлении.

ДНЯО действует с 1970 года. Это многосторонний договор, направленный на ограничение распространения ядерного оружия. Согласно документу, государства, не обладающие ядерным оружием, обязались не приобретать его, а страны, обладающие ядерными силами, обязаны проводить разоружение. При этом все государства имеют право получить доступ к ядерным технологиям в мирных целях при определенных гарантиях.