В Раде могут рассмотреть вопрос о выборах в районах у линии разграничения в Донбассе

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Специальная рабочая группа может быть создана в Верховной раде, чтобы изучить возможность организации очередных местных выборов около линии разграничения в Донбассе. Об этом заявил во вторник на круглом столе по вопросам законодательства о местных выборах заместитель главы президентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Есть ряд районов возле линии разграничения, нам надо понять, каким образом там проводить выборы, проводить ли, какая там ситуация с безопасностью сейчас для выборов", - цитирует его информагентство UNIAN. По мнению депутата, проводить такие выборы следует лишь там, где будет решена "проблема безопасности". Корниенко сообщил, что парламентарии ведут работу над "техническими моментами", которые бы позволили улучшить в этом плане закон о военно-гражданских администрациях.

Очередные местные выборы на Украине состоялись 25 октября 2015 года (выборы депутатов местных советов всех уровней, мэров городов и глав сельских советов). Между тем они не были организованы в некоторых подконтрольных Киеву населенных пунктах вблизи линии разграничения из соображений безопасности. В 2015 году в отдельных подконтрольных районах Донецкой и Луганской областей были образованы военно-гражданские администрации - временные государственные органы, которые заменяли собой органы местной исполнительной власти и местного самоуправления.

Следующие очередные местные выборы на Украине должны состояться в последнее воскресенье октября этого года (25 октября).