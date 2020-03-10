Эрдоган намерен 17 марта обсудить в Стамбуле с Меркель и Макроном ситуацию с мигрантами

ТАСС, 10 марта. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник, что намерен 17 марта в Стамбуле провести встречу с лидерами Франции, ФРГ и, возможно, Великобритании для обсуждения ситуации вокруг мигрантов из Сирии.

"Мы не знаем точно, какие правила применяются сейчас [в вопросе приема беженцев]. Мы планировали это обсудить в пятницу, когда в Стамбул должны были приехать [канцлер ФРГ Ангела] Меркель и [президент Франции Эмманюэль] Макрон. Шла речь и о британском премьере Борисе Джонсоне. Мы встретимся в будущий вторник в Стамбуле", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Брюсселя, комментируя вопрос об избирательности подходов стран Европы к приему мигрантов.

"Если приедет Джонсон, то будет четырехсторонний саммит. Если нет, то проведем трехсторонний. Будет и шанс переговорить с Меркель", - добавил турецкий лидер. Вопрос Эрдогану касался того, что ряд стран Европы ввиду нового витка миграционного кризиса согласился принять ограниченное число беженцев, причем только сирот до 14 лет.

Эрдоган также выразил надежду на то, что нынешняя ситуация с беженцами из Сирии "не продлится долго в текущем виде" и ЕС до саммита 26 марта примет необходимые решения относительно обновления подписанного в 2016 году соглашения с Турцией в области миграции.

В разгар миграционного кризиса в 2016 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому Турция закрыла свои границы с ЕС для мигрантов, а сообщество заплатило за это 6 млрд евро. Евросоюз также пообещал Анкаре безвизовый режим, однако не сдержал слово, потребовав от Турции сначала пересмотреть свое антитеррористическое законодательство.

28 февраля агентство Рейтер со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и пограничных переходов было дано указание не предпринимать никаких действий в случае возникновения потока мигрантов из Сирии. По данным агентства, такое решение было принято после гибели в ночь на 28 февраля 36 турецких военнослужащих в сирийской провинции Идлиб.