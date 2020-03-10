Венецианская комиссия СЕ может рассмотреть поправки в Конституцию РФ в июне

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Вопрос о поправках в Конституцию РФ, который ранее Венецианская комиссия Совета Европы планировала обсудить на пленарном заседании 20-21 марта в Италии, теперь может быть рассмотрен в июне 2020 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Совета Европы.

"Заключение по поправкам в Конституцию России в настоящий момент планируется рассмотреть на заседании Венецианской комиссии в июне 2020 года", - сказал представитель организации.

В начале марта Веницианская комиссия Совета Европы приняла решение отменить свое очередное заседание, которое планировалось в марте, в связи с распространением коронавируса.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) - консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии могут и страны, не входящие в СЕ. Сессии проходят в Венеции.