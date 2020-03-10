СМИ: в Судане арестовали двоих иностранцев по делу о покушении на премьер-министра

КАИР, 10 марта. /ТАСС/. Двое иностранных граждан арестованы в Судане в рамках расследования дела о покушении на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

"По подозрению в причастности к покушению на главу правительства арестована группа лиц, среди них есть иностранцы", - сказали представители сил безопасности, не уточняя гражданство задержанных.

Покушение на Абдаллу Хамдука было совершено в Хартуме 9 марта. Рядом с проезжавшим кортежем премьера сработало взрывное устройство, которое было приведено в действие дистанционно. После этого колонна правительственных машин была обстреляна. Политик не пострадал. Власти страны квалифицировали произошедшее как теракт.

Абдалла Хамдук возглавляет суданское правительство технократов с августа прошлого года в соответствии с соглашением о разделении властных полномочий между армией и гражданскими политическими силами на переходный период, который продлится до конца 2022 года.

В апреле прошлого года после нескольких месяцев антиправительственных выступлений в Судане был совершен военный переворот, армия отстранила от власти управлявшего страной 30 лет президента Омара аль-Башира.