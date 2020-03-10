Суд Киева отпустил депутата Рады под личное обязательство по делу об угрозах Зеленскому

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной рады, представителю партии "Европейская солидарность" Софии Федине по делу об угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому. Такое решение суд вынес во вторник, заседание транслировал телеканал "Наш".

Суд отклонил просьбы адвокатов Федины перенести слушания. Сама обвиняемая также просила не избирать меру, поскольку она не сможет помогать своему отцу, который имеет проблемы со здоровьем. Суд счел, что депутат не предоставила для этого достаточно доказательств.

Мера пресечения избрана на два месяца. Обвиняемой запрещено покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения следствия, она обязана являться на допросы к следователю, прокурору или в суд по требованию. Между тем суд не удовлетворил просьбу обвинения о том, чтобы Федина сдала документы, по которым можно выезжать за рубеж.

Расследование в отношении Федины, а также блогера и бывшей участницы украинской силовой операции в Донбассе Елены Беленькой, известной под прозвищем Маруся Зверобой, велось по статьям УК Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "Посягательство на жизнь государственного деятеля".

Уголовное дело против депутата и блогера было открыто после их беседы в конце октября 2019 года в соцсетях о том, при каких обстоятельствах украинский президент может погибнуть. Так, Федина заявила, что Зеленский "наносит большой вред стране" и может стать жертвой покушения или попасть под обстрел. При этом она уточнила, что ее слова лишь "предупреждение", а не угроза.

10 февраля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Зверобой в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.