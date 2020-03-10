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Меркель обсудила с Хафтаром в Берлине ливийский конфликт

Канцлер ФРГ указала на важность достижения политического решения в Ливии

БЕРЛИН, 10 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила ливийский конфликт с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, в ходе беседы она указала на важность достижения политического решения в Ливии. Об этом сообщил во вторник официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер в середине дня приняла генерала Халифу Хафтара и обменялась с ним мнениями о ситуации вокруг ливийского конфликта", - говорится в сообщении.

"Канцлер подчеркнула, что данный конфликт не имеет военного решения и что именно поэтому необходимо перемирие и прогресс в реализации решений Берлинской конференции", - добавил Зайберт.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное и заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

19 января в Берлине прошла посвященная Ливии конференция на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО девять лет назад.

Несмотря на действующий с января 2020 года между сторонами режим прекращения огня и все попытки международного сообщества сподвигнуть их к мирному урегулированию конфликта, силы ПНС и ЛНА периодически вступают в боестолкновения, постоянно обвиняя друг друга в нарушении перемирия.

 

Теги
Меркель, АнгелаГерманияЛивияХафтар, Халифа
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