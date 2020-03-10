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Назарбаев прибыл в Москву, где встретится с Путиным

Первый президент Казахстана также планирует посетить МГУ

НУР-СУЛТАН, 10 марта. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл во вторник в столицу России, в ходе визита он встретится с российским лидером Владимиром Путиным и посетит МГУ. Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

"Елбасы (лидер нации - прим. ТАСС) прибыл в Российскую Федерацию. В ходе визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным, а также посетит Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова", - написал он, сопроводив свою публикацию соответствующими фотографиями.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин во вторник примет первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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