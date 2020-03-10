Американский посол: США введут санкции против Турции, если она не откажется от С-400

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы ввести санкции в отношении Турции "в не столь отдаленном будущем", если она не откажется от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил во вторник посол Соединенных Штатов в Турции Дэвид Саттерфилд во время телефонного брифинга для журналистов.

"Если не будет найдено решение вопроса с С-400, и даже при наличии поддержки роли Турции в Идлибе и Ливии, где она противодействует шагам России, то, скорее всего, в не столь отдаленном будущем последуют законодательные меры, которые будут включать применение в обязательном порядке CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который ввел новые ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР - прим. ТАСС)", - сказал он.

"Власти США ясно дали понять с помощью всех доступных каналов <...> что приобретение наиболее передовых российских зенитных систем С-400 фундаментально несовместимо с обязанностями Турции как участника программы [создания истребителей] F-35, оно несовместимо с ролью Турции в качестве партнера НАТО, и оно повлечет за собой серьезные последствия с точки зрения закона CAATSA", - отметил Саттерфилд.

"Должно быть решение ситуации с С-400, чтобы все вопросы, которые возникли в результате этого действия (покупки Турцией С-400 - прим. ТАСС), были полностью решены. Мы надеемся, что это произойдет", - подчеркнул посол США.

Между тем 6 марта президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что развертывание российских С-400 в стране начнется в апреле.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля 2019 года пресс-секретарь Белого дома сообщил, что решение республики приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей F-35.