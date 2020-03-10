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США перебрасывают в Ирак системы противоракетной обороны для защиты от Ирана

В Пентагоне сообщили, что в Ираке находятся порядка 5 тыс. военнослужащих США

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Вашингтон перебрасывает в Ирак системы противовоздушной и противоракетной обороны для отражения возможных нападений со стороны Ирана. Об этом сообщил во вторник глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.

"В Ираке у нас порядка 5 тыс. военнослужащих США", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил. "Мы считаем, что в целом мы предпринимаем там достаточные меры для их защиты", - убежден Маккензи.

"Мы также находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, систем защиты от баллистических ракет в том числе в Ирак для защиты от нового потенциального нападения со стороны Ирана", - добавил глава СЕНТКОМ, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Действия американцев вызвали критику иракских властей. 5 января парламент арабской страны принял резолюцию с требованием полного вывода всех иностранных войск из Ирака. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Багдаду "беспрецедентными санкциями".

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СШАИранИрак
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