Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

"Мы прерываем слушания сейчас до 10:00 (12:00 мск) понедельника, 23 марта. Тогда мы продолжим и объявим о своих решениях", - сказал он.

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 10 марта. /ТАСС/. Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта. Об этом сообщил во вторник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

Стейнхёйс заявил, что до этого времени суд рассмотрит выдвинутые в течение последних двух дней предложения и озвученные обеими сторонами заявления. В частности, речь идет о запросе прокуратуры на проведение дополнительных расследований в отношении россиянина Олега Пулатова, а также предложении к суду установить временные рамки подачи заявления от него для дачи показаний в суде. "Предварительные возражения и запросы на расследование со стороны защиты будут обсуждаться во время серии слушаний, которые начнутся 8 июня", - уточнил он.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту, в которую вошли бывший глава ополченцев Донецкой народной республики (ДНР), которого называли министром обороны республики, Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой установки "Бук" на Украину с территории России.

Судебный процесс над ними начался в понедельник в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.