{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Слушания по делу о крушении MH17 продолжатся 23 марта в Нидерландах

До этого времени суд рассмотрит выдвинутые в течение последних двух дней предложения и озвученные обеими сторонами заявления

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 10 марта. /ТАСС/. Суд по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, где в качестве обвиняемых проходят три россиянина и украинец, объявил перерыв до 23 марта. Об этом сообщил во вторник председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

"Мы прерываем слушания сейчас до 10:00 (12:00 мск) понедельника, 23 марта. Тогда мы продолжим и объявим о своих решениях", - сказал он.

На эту тему
Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

Стейнхёйс заявил, что до этого времени суд рассмотрит выдвинутые в течение последних двух дней предложения и озвученные обеими сторонами заявления. В частности, речь идет о запросе прокуратуры на проведение дополнительных расследований в отношении россиянина Олега Пулатова, а также предложении к суду установить временные рамки подачи заявления от него для дачи показаний в суде. "Предварительные возражения и запросы на расследование со стороны защиты будут обсуждаться во время серии слушаний, которые начнутся 8 июня", - уточнил он.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту, в которую вошли бывший глава ополченцев Донецкой народной республики (ДНР), которого называли министром обороны республики, Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой установки "Бук" на Украину с территории России.

Судебный процесс над ними начался в понедельник в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

Теги
НидерландыРасследование крушения Boeing в Донецкой области
Реклама на ТАСС
В Пентагоне заявили, что уход из Афганистана позволит США заняться Россией и Китаем
Там также отметили, что вывод американских войск из республики сэкономит Вашингтону миллиарды долларов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС