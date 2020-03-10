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Посольство Индии: отмена визита Моди на 9 мая из-за коронавируса не обсуждается

О том, что премьер-министр Индии должен приехать в Москву на торжественные мероприятия, стало известно осенью прошлого года

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Отмена визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на День Победы в Москву из-за распространения коронавируса не обсуждается. Об этом заявил во вторник журналистам посол республики в Москве Бала Венкатеш Варма.

"Нет, мы ничего не слышали [о возможности отмены визита] со стороны российского правительства. На сегодняшний момент никаких изменений в программе нет", - сказал он.

О том, что Моди принял приглашение приехать в Москву на торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, еще осенью прошлого года заявил президент РФ Владимир Путин.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В Индии, по последним данным, коронавирусом заразились 56 человек.

Теги
Индия75-летие ПобедыРаспространение коронавируса нового типа
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