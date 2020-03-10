В Пентагоне заявили, что уход из Афганистана позволит США заняться Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Вывод американских войск из Афганистана потенциально позволил бы Пентагону сэкономить миллиарды долларов, а также более полно переключить внимание на военное противодействие России и Китаю. Об этом заявил во вторник первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист.

"Если это будет идти хорошо, то мы сократим [число военнослужащих в Афганистане] до 8,6 тыс. Мы можем сократить еще больше, если это (мирные переговоры - прим. ТАСС) пойдет дальше. Потенциально речь идет об экономии нами миллиардов долларов", - сказал замглавы военного ведомства, выступая на слушаниях в бюджетном комитете Палаты представителей Конгресса США. "Нынешняя администрация [США] делает акцент, считает приоритетом фонд (то есть ассигнования по линии Пентагона - прим. ТАСС) на Китай, а также на Россию. И данные [усилия] поддерживают такую концепцию", - отметил Норкуист.

По его словам, конкретные масштабы вероятной экономии денежных средств Пентагоном на афганской кампании "зависят от того, как идет процесс" общенационального примирения. "Политическое урегулирование путем переговоров между афганцами - наилучший путь к прочному миру в Афганистане", - подчеркнул замминистра.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в России). Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать исключению к маю талибов из санкционного списка ООН, а к августу - отменить американские ограничительные меры в отношении них.

США обнародовали впервые за 10 лет несекретную версию своей новой Стратегии национальной обороны (СНО) 19 января 2018 года. Как подчеркнул тогда Джеймс Мэттис, занимавший пост министра обороны США, новая СНО "сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем".