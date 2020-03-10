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В Пентагоне заявили, что влияние в Африке даст США преимущества в соперничестве с РФ и КНР

Там отметили, что Африка является ключевым регионом соперничества для Вашингтона с этими странами

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны усилить свое влияние в Африке, чтобы получить конкурентные преимущества в соперничестве с Россией и Китаем. Такое мнение выразил во вторник глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Стивен Таунсенд, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Наша будущая безопасность и процветание зависят от нашего стратегического доступа и влияния в Африке в период кризисов", - заявил он. "Африка является ключевым регионом соперничества с Китаем и Россией, которые активно используют экономические и военные средства для расширения своего доступа и влияния. Я считаю, что Африка предоставляет Америке конкурентные преимущества в соперничестве с Китаем и Россией, и нам следует ими воспользоваться", - полагает Таунсенд.

"Я не думаю, что мы должны обойти их (Россию и Китай - прим. ТАСС) во всех 53 странах, 54, если включать Египет. Не надо пытаться превзойти их везде, но мы должны выбирать, где США нужны доступ и влияние", - подчеркнул генерал. "Возможно, есть некоторые места, где их преимущество по отношению к нам не будет критичным для национальной безопасности. Мне кажется, очень важно, чтобы мы изучали ситуацию на континенте и решали, где мы будем прилагать усилия в приоритетном порядке", - добавил он.

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