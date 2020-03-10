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Пентагон: США продадут Турции комплексы Patriot, только если она вернет России C-400

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что Вашингтон смягчил свою позицию по ситуации, сложившейся после покупки Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут готовы продать Турции американские зенитные ракетные комплексы Patriot лишь в том случае, если она вернет России приобретенные у нее ранее системы С-400. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, комментируя высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана о смягчении позиции США по этому вопросу.

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"Взгляды министра [обороны США Марка Эспера] на это были ясны по существу с того дня, когда он приступил к исполнению своих обязанностей. Они заключаются в том, что Турция не получит батарею Patriot, если не вернет С-400", - сказал представитель американского военного ведомства.

Эрдоган ранее выразил мнение, что США смягчили свою позицию по ситуации, сложившейся после покупки Анкарой у Москвы С-400. По словам турецкого лидера, теперь американская сторона просит, чтобы Турция не вводила в строй российские системы. Между тем 6 марта Эрдоган заявил, что развертывание С-400 в Турции начнется в апреле этого года.

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попыток добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон исключил Анкару из американской программы производства истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Кроме того, США грозят Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешат делать эти шаги, поскольку опасаются дальнейшего обострения отношений с важным союзником по НАТО, а Анкара предупреждает, что не оставит применение таких рестрикций без ответа.

Теги
СШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипЭспер, Марк
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