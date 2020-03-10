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Назарбаев: Россия остается надежным партнером Казахстана во всех сферах

Первый президент Казахстана также подчеркнул, что взаимоотношения двух стран развиваются в полном соответствии с духом и принципами добрососедства и союзничества

НУР-СУЛТАН, 10 марта. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Россия остается надежным партнером республики во всех сферах деятельности. Об этом сообщила пресс-служба первого президента.

"В ходе встречи Елбасы (лидер нации, Нурсултан Назарбаев - прим. ТАСС) подчеркнул, что Россия остается надежным партнером Казахстана во всех сферах деятельности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время беседы стороны обсудили вопросы партнерства в рамках Евразийского экономического союза. "Считаю, что интеграционное объединение работает и имеет большую перспективу. В качестве почетного председателя я буду способствовать его дальнейшему развитию", - отметил Назарбаев.

Он также подчеркнул, что взаимоотношения двух стран развиваются в полном соответствии с духом и принципами добрососедства и союзничества. Кроме того, по данным пресс-службы, Назарбаев и Путин уделили особое внимание вопросам сотрудничества в научно-образовательной сфере. Стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и обменялись мнениями по ситуации, сложившейся на мировом рынке углеводородов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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