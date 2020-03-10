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Суд в США разрешил демократам получить доступ к закрытым материалам доклада Мюллера

Речь идет о конфиденциальной информации о заседаниях жюри присяжных

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд столичного округа Колумбия обязал Министерство юстиции США предоставить демократам в Конгрессе закрытые сведения из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

Речь идет о конфиденциальной информации о заседаниях жюри присяжных, которую ранее требовал глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) в связи с проводившимся законодателями расследованием в отношении президента страны Дональда Трампа.

Раскрытие такой информации, согласно американским законам, возможно лишь в особых случаях, однако юристы Минюста настаивали на том, что эти исключения не применимы к процессу импичмента президента. Демократы в свою очередь отсылали к прецеденту, когда аналогичная информация была раскрыта в ходе расследования в отношении президента Ричарда Никсона.

Иск в суд по этому поводу законодатели подали еще до официального начала процесса импичмента Трампа по обвинению в попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. До этого демократы фокусировали свое внимание на утверждениях о попытках главы Белого дома препятствовать расследованию Мюллера. Именно для подкрепления этих обвинений им и нужны были закрытые материалы доклада. Как отмечает The Washington Post, в поданных в апелляционный суд документах законодатели подчеркивают, что до сих пор не оставляют этих попыток.

Сегодняшним решением апелляционный суд подтвердил постановление, вынесенное еще в октябре 2019 года федеральным судьей США Берил Хоуэл. Издание при этом подчеркивает, что и нынешнее решение может быть оспорено, так что оно не является окончательным.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля текущего года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы действующего главы Белого дома Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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