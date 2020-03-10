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Президент Афганистана подписал указ о помиловании и освобождении заключенных талибов

Президент Афганистана подписал указ о помиловании и освобождении заключенных талибов - "Толо ньюс".

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Афганистан
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