Пентагон признал, что США оказывали помощь талибам в борьбе с ИГ

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказывали поддержку радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане в его борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это признал во вторник глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

"В последние несколько месяцев в восточной части Афганистана мы были свидетелями того, как "Талибан" сначала сокращал, а затем ликвидировал присутствие ИГ в южной провинции Нангархар, и они делали это очень эффективно. Это один из самых сложных (для ведения боевых действий - прим. ТАСС) районов в мире. Они заплатили очень высокую цену в том, что касается жизней их собственных бойцов", - заявил он.

Маккензи попросили уточнить, делал ли "Талибан" это самостоятельно или же при поддержке Вашингтона. "С нашей стороны была очень ограниченная поддержка. Я бы охарактеризовал это как очень ограниченную поддержку", - признал он. "Так что они продемонстрировали свои способности. Это была кровавая бойня, но им это удалось", - добавил глава СЕНТКОМ.

Ранее представители Пентагона неоднократно обвиняли другие страны в поддержке движения "Талибан" в Афганистане. Так, командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер в 2018 году утверждал, что примирения в Афганистане не удается добиться из-за якобы имевшей место поддержки талибов со стороны России, Ирана и Пакистана. До этого первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс сообщила, что Вашингтон не поддерживает идею возможного взаимодействия с движением "Талибан", призванного стать противовесом укреплению ИГ.

Уэллс комментировала периодически звучавшие из уст американских должностных лиц утверждения о том, что Россия предоставляла оружие талибам. По словам Уэллс, Москва и Тегеран якобы предлагали рассмотреть возможность взаимодействия с движением "Талибан", чтобы нейтрализовать усиление в Афганистане местного ответвления группировки ИГ. При этом Уэллс подтверждала, что США не исключают в будущем прямых переговоров с талибами с целью урегулирования в Афганистане. Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес в поддержке талибов. Движение "Талибан" и группировка ИГ запрещены в России. Никаких доказательств оказания Москвой поддержки талибам власти США не предоставляли.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением "Талибан". Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать исключению к маю талибов из санкционного списка ООН, а к августу - отменить американские ограничительные меры в отношении них.