{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пентагон признал, что США оказывали помощь талибам в борьбе с ИГ

Там отметили, что эта поддержка была очень ограниченной

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты оказывали поддержку радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане в его борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это признал во вторник глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

"В последние несколько месяцев в восточной части Афганистана мы были свидетелями того, как "Талибан" сначала сокращал, а затем ликвидировал присутствие ИГ в южной провинции Нангархар, и они делали это очень эффективно. Это один из самых сложных (для ведения боевых действий - прим. ТАСС) районов в мире. Они заплатили очень высокую цену в том, что касается жизней их собственных бойцов", - заявил он.

Маккензи попросили уточнить, делал ли "Талибан" это самостоятельно или же при поддержке Вашингтона. "С нашей стороны была очень ограниченная поддержка. Я бы охарактеризовал это как очень ограниченную поддержку", - признал он. "Так что они продемонстрировали свои способности. Это была кровавая бойня, но им это удалось", - добавил глава СЕНТКОМ.

Ранее представители Пентагона неоднократно обвиняли другие страны в поддержке движения "Талибан" в Афганистане. Так, командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер в 2018 году утверждал, что примирения в Афганистане не удается добиться из-за якобы имевшей место поддержки талибов со стороны России, Ирана и Пакистана. До этого первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс сообщила, что Вашингтон не поддерживает идею возможного взаимодействия с движением "Талибан", призванного стать противовесом укреплению ИГ.

Уэллс комментировала периодически звучавшие из уст американских должностных лиц утверждения о том, что Россия предоставляла оружие талибам. По словам Уэллс, Москва и Тегеран якобы предлагали рассмотреть возможность взаимодействия с движением "Талибан", чтобы нейтрализовать усиление в Афганистане местного ответвления группировки ИГ. При этом Уэллс подтверждала, что США не исключают в будущем прямых переговоров с талибами с целью урегулирования в Афганистане. Москва неоднократно отвергала обвинения в свой адрес в поддержке талибов. Движение "Талибан" и группировка ИГ запрещены в России. Никаких доказательств оказания Москвой поддержки талибам власти США не предоставляли.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением "Талибан". Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать исключению к маю талибов из санкционного списка ООН, а к августу - отменить американские ограничительные меры в отношении них.

Теги
АфганистанСША
Реклама на ТАСС
Новое правительство Уругвая объявило о выходе из Союза южноамериканских наций
Власти страны также приняли решение остановить процесс выхода из Межамериканского договора о взаимной помощи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС