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Новое правительство Уругвая объявило о выходе из Союза южноамериканских наций

Власти страны также приняли решение остановить процесс выхода из Межамериканского договора о взаимной помощи

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 марта. /ТАСС/. Правительство Уругвая, приступившее к работе 1 марта, приняло решение покинуть Союз южноамериканских наций (УНАСУР) и остановить процесс выхода из Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП). Об этом сообщил во вторник МИД республики.

"Правительство Уругвая постановило выйти из УНАСУР, который уже покинуло большинство стран региона, за исключением Венесуэлы, Гайаны и Суринама", - говорится в заявлении.

МИД также сообщил, что Уругвай остановит процесс выхода из МДВП, о котором правительство экс-президента Табаре Васкеса объявило в сентябре прошлого года. "Новое правительство считает, что выход из МДВП ослабил межамериканскую систему и лишил нашу страну возможности быть услышанной в сфере, касающейся взаимной помощи в области коллективной обороны и безопасности в Западном полушарии", - говорится в заявлении.

Декларация о создании УНАСУР была подписана в 2004 году в Перу. В объединение вошли Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай, Боливия, Колумбия, Перу, Эквадор, Чили, Гайана и Суринам, большинство из которых к настоящему моменту блок уже покинули.

Второй тур выборов президента Уругвая прошел 24 ноября прошлого года. Правоцентрист Луис Лакалье Поу опередил кандидата от правящей левоцентристской коалиции "Широкий фронт" Даниэля Мартинеса с минимальным преимуществом. После победы на выборах избранный глава государства заявил, что изменит политику в отношении Венесуэлы на более жесткую.

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