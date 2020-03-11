Мадуро заявил, что больше 600 тыс. жителей Каракаса вышли на митинг против санкций США

КАРАКАС, 11 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что более 600 тыс. столичных жителей приняли участие в митинге, который состоялся ранее, против санкционной политики США в отношении Боливарианской Республики. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления в Каракасе.

"Сегодня, 10 марта более 600 тыс. жителей Каракаса вышли на улицу, чтобы сказать: мы хотим мира, хватит преступных санкций", - заявил он, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Мадуро также поблагодарил всех венесуэльцев за поддержку.

Ранее в городах Венесуэлы прошли акции как сторонников Мадуро, так и оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.